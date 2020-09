rbb Audio: Antenne Brandenburg | 24.09.2020 | Phil Beng | Bild: rbb

Themen Wasser und Forstwirtschaft - Tesla-Erörterung mit deutlich kleinerem Auflauf fortgesetzt

24.09.20 | 15:10 Uhr

Der Erörterungstermin zur Ansiedlung des US-Autobauers Tesla geht am Donnerstag in der Stadthalle Erkner (Oder-Spree) in die zweite Runde. Einwender gegen die geplante Fabrik im nahegelegenen Grünheide haben die Möglichkeit, ihre Bedenken vor den Genehmigungsbehörden und Tesla-Vertretern vorzutragen.

Am zweiten Tag haben sich dabei deutlich weniger Einwender und Pressevertreter beim Erörterungstermins eingefunden. Mit etwa 70 Personen sind es nur halb so viele wie am Vortag.

Thema Wasser auf dem Programm

Nach einem zähen Auftakt am Mittwoch, bei dem es vor allem um Verfahrensfragen ging, wird nun über inhaltliche Fragen diskutiert: Am Vormittag eröffnete der Versammlungsleiter Ulrich Stock vom Landesumweltamt den umstrittenen Tagesordnungspunkt der Wasserversorgung. Viele Tesla-Kritiker befürchten, der Fabrikbau und spätere Betrieb könnte langfristig schwere Schäden für das Grundwasser und die Trinkwasserversorgung der Region bedeuten. Dass das Wasser in Zukunft zu knapp werden könnte, um Fabrik und Zuzügler zu versorgen, hatte auch der örtliche Wasserverband mehrfach angemerkt. Auch Fragen zur Forstwirtschaft stehen auf dem Programm.

Am Dienstag hatten sich die Mitglieder des Verbands auf einen Wasserversorgungsvertrag geeinigt, der zumindest für die bisher geplante erste Ausbaustufe der Fabrik reichen soll.

Auch dritte Runde nicht ausgeschlossen

Der Erörterungstermin in Erkner ist ein wichtiger Meilenstein im Genehmigungsverfahren für Tesla. Wie lange Kritiker und Antragsteller hier noch diskutieren werden, ist allerdings nicht absehbar. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Erörterungstermin bis Freitag verlängert wird. Insgesamt wurden 406 Einwendungen im Genehmigungsverfahren zur Tesla-Fabrik eingereicht.