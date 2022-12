Preise für Taxifahrten in Potsdam steigen um bis zu 20 Cent pro Kilometer

Do 01.12.22 | 08:32 Uhr

Trotz der letzten Anpassung der Taxi-Gebühren im Mai konnten die Unternehmen ihre Kosten zuletzt nicht decken. Die Gebühren sollen deshalb um 10 Cent pro gefahrenen Kilometer erhöht werden, an Sonn- und Feiertagen um 20 Cent.

Die Taxifahrerinnen und -fahrer in Potsdam bekommen mehr Geld. Darauf haben sich am Mittwochabend die Stadtverordneten im Hauptausschuss verständigt.

Die Stadtverordneten müssen in der nächsten Woche noch final über die Erhöhung entscheiden.

In Berlin steigen die Taxitarife bereits am 20. Dezember um rund 20 Prozent. Grund sind gestiegene Lohn- und Betriebskosten der Taxiunternehmen. Auch der Flughafentarif zum BER wird in Absprache mit dem Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald entsprechend angepasst.

Der Grundpreis erhöht sich in den Tarifstufen zwei und drei von 3,90 Euro auf 4,30 Euro. In der Tarifstufe zwei beträgt der Kilometerpreis mit der neu eingeführten Kilometerstaffelung nun nicht mehr 2,30 Euro für die ersten sieben Kilometer. Für die ersten drei Kilometer fallen stattdessen 2,80 Euro an.