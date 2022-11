Der Berliner Senat hat entschieden, die Taxitarife um rund 20 Prozent zu erhöhen. Grund sind gesteigerte Lohn- und Betriebskosten. Auch der Flughafentarif zum BER wird in Absprache mit dem Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald entsprechend angepasst. Dieser war erst im Mai erhöht worden. Andere Taxi-Tariferhöhungen liegen in Berlin drei Jahre zurück.

Der Grundpreis erhöht sich damit in den Tarifstufen zwei und drei von 3,90 Euro auf 4,30 Euro. In der Tarifstufe zwei beträgt der Kilometerpreis mit der neu eingeführten Kilometerstaffelung nun nicht mehr 2,30 Euro für die ersten sieben Kilometer. Für die ersten drei Kilometer fallen stattdessen 2,80 Euro an; ab drei bis sieben Kilometer werden 2,60 Euro fällig und ab dem siebten Kilometer müssen Kunden statt bisher 1,65 Euro nun 2,10 Euro zahlen. Der Kurzstecken-Pauschaltarif (Tarifstufe 1) bleibt mit sechs Euro unverändert.

Die Innung des Berliner Taxigewerbes begrüßte die Erhöhung der Tarife. Der zweite Vorsitzende der Taxiinnung, Hayrettin Simsek, sagte rbb|24 am Dienstag, die Innung habe beim Senat bereits im Oktober 2021 einen Antrag auf eine Tariferhöhung um zwölf Prozent gestellt. "Nun hat der Senat aufgrund der steigenden Energiepreise festgestellt, dass eine Erhöhung um 20 Prozent nötig ist, das ist ein richtiger Schritt", sagte Simsek.

Allerdings ließe sich noch nicht absehen, wie sich die Erhöhung auf die Nachfrage der Taxikunden auswirken werde. In der Vergangenheit habe es nach Tariferhöhungen zunächst kurze Flauten gegeben, nach denen sich die Nachfrage dann jedoch wieder erholt habe.

Nach der beschlossenen Tariferhöhung sollen in den kommenden sechs Wochen die Taxameter in den rund 5.600 Berliner Taxis entsprechend umgestellt werden. Für Berlin tritt die Tarifänderung damit am 20. Dezember in Kraft. Für Taxen aus dem Landkreis Dahme-Spreewald muss der Kreistag noch zustimmen.