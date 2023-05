Das Fahrscheinangebot für Busse und Bahnen in der Region soll grundlegend reformiert werden. Das kündigte die neue Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, Ute Bonde, im rbb24 Inforadio an.

Bonde machte deutlich, dass es nach der Einführung des Deutschlandtickets am 1. Mai nun ein neues Tarifsystem geben müsse. Sobald das 49-Euro-Ticket analysiert worden sei, würden alle Aufgabenträger in Deutschland wie der VBB prüfen, was an Angeboten und Tarifen tatsächlich noch erforderlich sei. Aus Bondes Sicht kommt es darauf an, dass das neue Tarifsystem "sehr schlank und verständlich" wird.