Do 09.11.23 | 17:57 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zu bundesweiten Streiks im Einzelhandel auf. In Berlin und Brandenburg sollen Arbeitnehmer ab Freitag für vier Tage die Arbeit niederlegen. Das kündigte Verdi am Donnerstag an.

Damit reagiere die Gewerkschaft auf die Ankündigung der Arbeitgeber im Einzelhandel, nun in einem Spitzengespräch und nicht mehr auf Landesebene mit Verdi über einen Tarifabschluss verhandeln zu wollen. "Freitag ist kein Arbeitstag - Freitag ist ein Streiktag", erklärte Verdi. Zehntausende Beschäftigte würden auf die Straße gehen.