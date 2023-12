Mehrheit der Kündigungen in Berlin kommt vom Arbeitnehmer

Berliner Beschäftigte fühlen sich offensichtlich zunehmend ermutigt, ihre Stelle zu kündigen und sich etwas Neues zu suchen. Mehr als jeder zweite Personalabgang (54 Prozent) in der Berliner Wirtschaft geht auf die Kündigung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin zurück, wie aus dem aktuellen Berliner Betriebspanel hervorgeht, das die Senatsverwaltung für Arbeit am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. Das waren zehn Prozentpunkte mehr als noch im Jahr zuvor. Die repräsentative jährliche Arbeitgeberbefragung wurde zwischen Juli und November 2022 durchgeführt.

Hauptgrund für die Tendenz, dass zunehmend Beschäftigte kündigen, ist nach Expertenmeinung der Fach- und Arbeitskräftemangel. Vom Arbeitgeber wurde lediglich jedes vierte Beschäftigungsverhältnis beendet. Der Rest sind beispielsweise Abgänge in die Rente. Seit 2010 hat sich der Anteil der Arbeitnehmerkündigungen an allen Personalabgängen damit mehr als verdoppelt.