Flughafengesellschaft will vorläufige Tegel-Schließung beantragen

Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) will laut einem Bericht der "Taz" am Montag vorübergehend die Betriebspflicht des Flughafens Tegel aussetzen. Die Zeitung beruft sich auf ein internes Papier, aus dem dies hervorgehe. Die FBB war für eine Stellungnahme am Freitag nicht zu erreichen.



Seit einigen Tagen wird über diesen Schritt durch die FBB bereits spekuliert. Aufgrund der Reisebeschränkungen, mit denen die Corona-Pandemie eingedämmt werden soll, sind weltweit die Flugpläne von Airlines massiv ausgedünnt. In Tegel und Schönefeld werden derzeit nur ein Bruchteil der üblichen Flüge abgewickelt. Diverse Kosten, um die Flughäfen bereit zu halten, laufen allerdings weiter. Mit der Schließung hoffe die FBB, etwa sechs Millionen Euro monatlich einsparen zu können, so die "Taz".