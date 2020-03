Wegen der Corona-Krise reduzieren die Flughäfen Tegel und Schönefeld ihren Betrieb. Das bestätigte ein Flughafensprecher am Donnerstag auf rbb-Nachfrage. Zuvor hatten Leser von rbb|24 auf die Einschränkungen hingewiesen.



In Tegel wird der gesamte Flugbetrieb den Angaben zufolge nur noch über das Terminal C abgewickelt, in Schönefeld laufen die Ankünfte über das Terminal D und Abflüge über das Terminal B. Man operiere aktuell bei gerade einmal 20 Prozent der um diese Jahreszeit üblichen Auslastung, so der Flughafensprecher. Zahlreiche Läden und Restaurants an beiden Flughäfen seien aufgrund der neuen Corona-Auflagen in Berlin und Brandenburg geschlossen.