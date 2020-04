Kalayci will Infektionszahlen abwarten

Während der Berliner Senat in einigen Bereichen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie lockert, gibt es für die Restaurants und Kneipen der Stadt weiter keine Öffnungsperspektive. Sie dürfen aktuell keine Gäste bewirten, nur Take-away und Lieferservice sind gestattet.

Wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstagabend sagte, müssen nach einer ersten Phase der Lockerung zunächst die Infektionszahlen beobachtet werden, ehe über weitere Maßnahmen entschieden werden kann. Die ersten Lockerungen gebe es unter strengen Hygiene-Regeln, sagte die Senatorin in der rbb-Sendung "Wir müssen reden". In Berlin dürfen ab Mittwoch nach der neuen Eindämmungsverordnung beispielsweise Läden mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter öffnen.