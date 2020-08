Nach einer kurzen Verschnaufpause am Mittwoch kommt die Hitze am Freitag wieder. 36 Grad Celsius sind laut Vorhersage in Berlin möglich, vielleicht sogar noch mehr. Brandenburg hat's chilliger - aber nur etwas.

Nachdem die Hitzewelle der letzten Woche am Mittwoch eine kurze Pause eingelegt hatte, steigen am Freitag in Berlin und Brandenburg wieder die Temperaturen. "Morgen werden in Berlin 36 Grad Celsius erwartet", sagte Wetterexperte Tony Müller von der Meteogroup am Donnerstag rbb|24. "Teilweise sogar 37 Grad, wenn sich alles so aufheizt." In Brandenburg soll es am Freitag zwischen 32 bis 33 Grad erreicht werden.