Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) wertete den "umfangreichen Bestandsankauf" als Beitrag, dass Berlin "bezahlbar" bleibe. Zudem seien die Bestände an das Fernwärmenetz angeschlossen, was wichtig sei, um die Klimaschutzziele des Landes zu erreichen. Gaebler verwies darauf, dass Berlin auch in den Besitz von Ausgleichsflächen komme. Diese werden gebraucht, um Bauvorhaben an anderer Stelle ökologisch zu kompensieren.

Die neu gekauften Wohnungen liegen unter anderem in Alt-Friedrichsfelde, Fennpfuhl, an der Frankfurter Allee und in Tierpark-Nähe, aber auch in Adlershof. Errichtet wurden die Häuser in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren. Mit dem bereits besiegelten Geschäft erhöht sich die Zahl der Wohnungen in Landeshand auf 366.131.Wegner bekräftigte, dass die Koalition "perspektivisch" eine halbe Million Wohnungen in öffentlichem Besitz anstrebe.

Kritik an dem Geschäft äußerte die FDP, die nicht mehr im Parlament vertreten ist. Der Ankauf verbessere die "katastrophale Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt nicht", so Generalsekretär Lars Lindemann. Vielmehr werde Steuergeld verpulvert, dass besser für den Bau neuer Wohnungen verwendet worden wäre.