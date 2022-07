Das Flussbad, der Spreekanal in Berlins Mitte, liegt direkt an meinem Fahrrad-Weg ins Büro. Von der Freitreppe am Stadtschloss mal eben ins Wasser springen, oder an der Museumsinsel im kühlen Nass dümpeln - was für eine coole Vorstellung. Ein tolles Projekt, ich bin voll dafür - das war mein Gedanke, als ich das erste Mal von der Idee hörte.

Das war vor Jahren. Dann habe ich mich nicht mehr damit befasst, bis eines Tages ein Packen von Dokumenten im Postfach von rbb24 Recherche landete. Da gebe es finanzielle Unstimmigkeiten, ob wir dem mal nachgehen wollten. Eigentlich wollte ich nicht. Es ging um 60.000 Euro - herrjeh, keine große Summe für Berlin. Und deswegen eine coole Idee madig machen? Muss eigentlich nicht sein.