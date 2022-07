Zwei Berliner Restaurants zählen laut einer britischen Rangliste zu den besten Adressen der Welt. Bei dem am Montagabend in London vorgestellten Ranking "The World's 50 Best Restaurants" [theworlds50best.com] landete das Berliner "Nobelhart & Schmutzig" als bestes deutsches Restaurant auf Platz 18. Im Vorjahr lag es noch auf Rang 45.

Das von Sternekoch Rasmus Kofoed geführte Restaurant "Geranium" in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen führt das Ranking als bestes Restaurant der Welt 2022 an. Auf Platz zwei der 2002 von dem britischen Magazin "Restaurant" ins Leben gerufenen Rangliste folgt das peruanische Restaurant "Central" in Lima. Auf Platz drei und vier landen mit "Disfrutar" in Barcelona und "Diverxo" in Madrid zwei Restaurants aus Spanien.