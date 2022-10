Polizei stellt in Werder 320 Kilo Haschisch und 100.000 Euro Bargeld sicher

Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) Brandenburg haben in Werder 320 Kilogramm Haschisch und etwa 100.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Die Sicherstellung und Festnahmen erfolgten nach wochenlangen Ermittlungen. Erkenntnisse zu den mutmaßlichen Tätern erhielten die Beamten durch die Auswertung von Chat-Verläufen des Kryptoanbieters Encrochat. Nach Auswertung der Daten habe sich am Mittwochmorgen der Verdacht erhärtet, dass die mutmaßlichen Drogenhändler die illegalen Betäubungsmittel in einer Lagerhalle in Werder umladen, hieß es.