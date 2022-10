"Soll ich vor dem Interview aufräumen oder alles so lassen, wie es ist?" Es kostet Pina Überwindung, uns in ihre Wohnung zu lassen. Aber es ist ihr ein Anliegen, darüber aufzuklären, wie sich ein Leben mit ADHS anfühlt.

Auf den ersten Blick ist es in ihrer Weißenseer Wohnung gar nicht unordentlich. Aber bei genauerem Hinschauen entdeckt man in einigen Ecken Kisten. In der Küche stapeln sich unbenutzte Teller. Pina zeigt auf sechs große Deko-Muscheln, die zwischen einer Flasche Wein und dem Toaster liegen. "Die haben wir vor zwei Jahren zu Weihnachten benutzt." Eigentlich wollte sie all das längst weggeräumt haben. Aber sie schafft es einfach nicht. "Zu 80 Prozent bekomme ich die Sachen fertig." Es sind die restlichen 20 Prozent, die ihren Alltag zu einer Herausforderung machen.

Lästige Aufgaben vor sich her zu schieben, das machen nicht nur Menschen mit ADHS. Doch bei Pina wirkt dieses Verhalten in alle Lebensbereiche. Seit über einem Jahr schafft sie es nicht, ein Termin beim Therapeuten auszumachen. Dabei hat sie dort sogar schon einen Therapieplatz. Doch immer wieder schiebt sie es vor sich her. Obwohl sie weiß, wie wichtig die Therapie für sie wäre. "Gefangen im eigenen Kopf", so beschreibt sie ihren Zustand.