Kurz nach ihrer Ankunft in Berlin hat Natalia Kovalenko sich ehrenamtlich für Ukraine-Flüchtlinge engagiert. Ihr Projekt "Café Ukraine" ist eine Erfolgsgeschichte. Im Interview erklärt sie, warum sie diese Arbeit selbst so dringend braucht.

Als die Ukrainische Hafenstadt Mariupol von der russischen Armee angegriffen wird, flieht Natalia Kovalenko (42) mit ihrer 17-jährigen Tochter zu ihren Eltern in die 150 Kilometer entfernte Stadt Saporischschja. Gemeinsam mit einer Freundin reist sie weiter, vier Tage fahren sie in überfüllten Zügen durch die Ukraine und Polen, bis sie am 4. März in einem Hostel an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain ankommen.

Nur wenige Tage später nimmt Natalia Kovalenko Kontakt zur Berliner Stadtmission auf, um sich zu erkundigen, wie sie Flüchtlingen aus der Ukraine ehrenamtlich helfen kann. Aus dem Engagement ist innerhalb kurzer Zeit ein erfolgreiches Projekt geworden: Am 5. April fand das erste Treffen des "Café Ukraine" im Haus der Statistik am Alexanderplatz statt. Das Café ist ein internationales Begegnungsprojekt mit Menschen, die aus der Ukraine nach Berlin gekommen sind - es ist offen für alle Menschen, die sich für die ukrainische Kultur interessieren [youtube.com]. Die Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Standorten der Stadtmission statt.