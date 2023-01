Hellgo Sonntag, 08.01.2023 | 12:53 Uhr

"Die Bahn erhofft sich dadurch, dass Reisende gezielter in die Wagen einsteigen und die Züge somit pünktlicher abfahren können."

Das ist also der Grund für die Unpünktlichkeit; ungeplante Fahrgastwechselzeiten. Lösung: Einfach einplanen, aber geplante Standzeiten will der Fahrgast auch nicht.

Im Ernst: Ich steige so in die S-Bahn, dass ich es beim Aussteigen nicht so weit bis zum Bahnhof-Ausgang habe.

Ansonsten platziere ich mich so am Bahnsteig, dass ich nicht in einer Traube stehe; also nicht in der Nähe von Treppen.

Die großen Wagenfenster lassen beim Einfahren des Zuges schon erkennen, in welche Richtung man sich begeben muss, um ein freies Plätzchen zu bekommen.



Besser wäre es, wenn am Bahnsteig markiert wäre, wo ich die Tür erwarten kann (insbesondere die letzte Tür); mit einer Lichtleiste o.Ä..



Ansonsten ist auf Wikipedia zum Stichwort Fahrgastwechselzeit alles gesagt.