Die Ausfälle und Verspätungen auf der Linie RE1 zwischen Brandenburg an der Havel, Berlin und Frankfurt (Oder) ziehen sich weiter bis in den Januar hinein.



Der Geschäftsführer der ODEG, Lars Gehrke, sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, Krankenquoten jenseits von 20 Prozent hätten das Unternehmen überrollt. Normalerweise liege die Quote unter 10 Prozent. "Unsere Ressourcen sind in dem Fall einfach begrenzt. Wir haben weitere Leih-Lokführer im Angebot, die wir nehmen können. Aber auch die müssen die Auswahlkriterien der Odeg bestehen, bevor sie ein Führerstand der Ostdeutschen Eisenbahn betreten."



Gehrke verwies darauf, dass trotz Schwierigkeiten auf der RE1 ein stabiler 30-Minuten-Grundtakt angeboten werden könne. "Wir verstehen, dass das für die Fahrgäste ärgerlich ist. Es ist aber nicht so, dass wir in Größenordnungen Züge aus dem Verkehr und dem System nehmen."