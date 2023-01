coppi Berlin Sonntag, 15.01.2023 | 11:36 Uhr

Ich finde es unbedingt notwendig, die Abbiege-Assistenten in jedes Fahrzeug ab 3,5 t einzubauen und zwar nicht nur auf freiwilliger Basis, sondern rechtlich verpflichtend. Nur so lassen sich weitere Todesopfer und Schwerverletze in Zukunft verhindern. Es ist für mich, und wieviel mehr für betroffene Familien, unverständlich, warum sich alle bisherigen Verkehrsminister so konsequent dagegen gesträubt haben, das durchzusetzen und sich so mehr oder weniger mitschuldig an unermesslichem Leid gemacht haben. Erinnert sei an die Einführung der Anschnallpflicht, erst großes Geschrei, Einschränkung der persönlichen Freiheit, u.s.w., und heute ist das eine Selbstverständlichkeit.

(Meine Cousine war das erste Opfer im letzten Jahr in Berlin, sie wurde von einem rechts abbiegenden Silo-LKW überrollt...)