RE 2

Wegen kurzfristig anberaumter Bauarbeiten fallen zwischen Lübbenau bzw. Vetschau und Cottbus die Züge an folgenden Tagen aus: 09.02.2023 bis 19.02.2023 zwischen Vetschau und Cottbus. Es fahren Busse. ---- 17. Februar, 19 Uhr bis 23. Februar, 5.30 Uhr Zahlreiche Züge werden zwischen Lübbenau (Spreewald) und Cottbus Hbf über Calau (Nl) (zusätzlicher Halt) umgeleitet. Die planmäßigen Zwischenhalte fallen aus. Außerdem fallen zahlreiche Züge zwischen Lübbenau (Spreewald) und Cottbus Hbf aus. Als Ersatz nutzen Sie von/zu den ausfallenden Halten bitte die Busse zwischen Lübbenau (Spreewald) und Cottbus Hbf sowie die S-Bahnen oder andere Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs im Raum Berlin. ... 03. März, 21 Uhr bis 06. März, 4.15 Uhr Die Züge fallen in verschiedenen Abschnitten zwischen Berlin Ostkreuz und Cottbus Hbf aus. Beachten Sie außerdem, dass einige Züge mit veränderten (früheren/späteren) Fahrzeiten verkehren. Als Ersatz nutzen Sie von/zu den ausfallenden Halten bitte die S-Bahnen oder andere Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs im Raum Berlin sowie die Busse zwischen Flughafen BER – Terminal 1-2 und Bestensee/Halbe. Beachten Sie, dass die Busse nicht alle Unterwegshalte bedienen und die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten des Ersatzverkehrs. ... 11. März, 9.15 Uhr bis 17 Uhr Die meisten Züge der Linie fallen am 11. März zwischen Lübbenau (Spreewald) und Cottbus Hbf aus. ... 18. März, 15.45 Uhr bis 20. März. 3.45 Uhr Zahlreiche Züge fallen zwischen Lübben (Spreewald) und Lübbenau (Spreewald)/Cottbus Hbf aus und werden durch Busse ersetzt.