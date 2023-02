Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr am Sonntagmittag in Brandenburg (Havel) ausgerückt. Dort brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr machten sich mehrere Bewohner an den Fenstern des Hauses bemerkbar- ihnen war der Fluchtweg durch das Treppenhaus durch Rauch versperrt. Sie wurden mit Drehleitern gerettet und ärztlich untersucht.

Über Verletzte machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Die geretteten Bewohner wurden in einer Turnhalle untergebracht.

Zwei Katzen und ein Hund wurden tot aus der brennenden Wohnung geborgen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.02.2023, 17 Uhr