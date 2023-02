Wegen eines Amok-Alarms war die Polizei am Montag in einer Schule in Potsdam im Einsatz. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung: Der Amok-Verdacht habe sich nicht bestätigt, teilte sie auf Twitter mit.

"Wir konnten eine Gefahrensituation ausschließen", sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Alle Schüler des Oberstufenzentrums an der Jägerallee seien aus dem Gebäude herausbegleitet worden. "Innerhalb des Geländes konnte keine Gefahr bestätigt werden", so der Sprecher.