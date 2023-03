Drei Jugendliche haben am Montagmittag mehrere Züge in Berlin-Spandau mit Steinen beworfen und Gegenstände auf die Gleise gelegt. Daraufhin wurden sie in Gewahrsam genommen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hatte die Polizei am Montag alarmiert, weil mehrere Züge auf der Strecke zwischen Berlin-Staaken und Dallgow-Döberitz mit Steinen attackiert worden seien. Zeugen meldeten der Bundespolizei zufolge außerdem, dass ein Ast auf die Gleise gelegt worden sei.