Berliner Polizisten haben am Montagnachmittag drei Tüten mit Rauschgift auf einem Spielplatz im Neuköllner Körnerkiez gefunden. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, wie Polizeisprecher Martin Halweg am Dienstag rbb|24 bestätigte.

Der Mann hatte zuvor eine Tüte mit Betäubungsmitteln auf dem Spielplatz in der Ilsestraße Ecke Nogatstraße gefunden. Die Beamten durchsuchten daraufhin den Spielplatz und fanden laut Halweg zwei weitere Tüten, in denen mutmaßlich Heroin enthalten war. "Spielplätze und Parkanlagen in der Nähe zu U-Bahnlinien dienen immer wieder als Orte, an denen Händler ihr Gut vergraben und sich mit Nachschub versorgen", so Halweg.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.