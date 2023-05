Ein Unfall auf dem westlichen Berliner Ring führte am Freitagmorgen zu Staus. Ein Auto sei durch die Mittelschutzplanke gefahren und lag danach auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Die A10 ist demnach bei Falkensee in Richtung Dreieck Werder gesperrt. In Richtung Dreieck Havelland ist nur eine Spur frei.

Die Folge sind Staus in beiden Richtungen. Laut VIZ wurden bei dem Unfall auch Menschen verletzt, die Polizei und auch Rettungshubschrauber seien m Einsatz. Die VIZ bittet die im Stau wartenden Fahrer, eine Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden.