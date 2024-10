Seit Anfang Mai ist Berlin wieder Eigentümer der Fernwärme in der Hauptstadt. Auch den Energieversorger Gasag will das Land nun zurückkaufen - doch zwei der Anteilseigner geben sich derzeit unnachgiebig.

Die übrigen Anteile liegen in der Hand des schwedischen Vattenfall-Konzerns. Vattenfall wäre jedoch bereit, seine Gasag-Beteiligung zu veräußern. Die Schweden haben bereits die Berliner Fernwärme verkauft. Seit Mai gehören Kraftwerke und Leitungen wieder offiziell dem Land Berlin. Der Einstieg bei der Gasag sollte der Schlussstein in einer umfangreichen Rekommunalisierungsstrategie des Landes im Energiebereich werden. Vor der Fernwärme war bereits das Stromnetz im Jahre 2021 für etwas mehr als zwei Milliarden Euro zurückgekauft worden.

In den Planspielen der Energiepolitiker sollte die Gasag zu einer Art Energieholding werden. Der Holding wäre die zentrale Aufgabe zugekommen, den Umstiegsprozess in Richtung klimaneutrale Energieerzeugung zu steuern.



CDU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag aber festgelegt, dass nur eine Mehrheitsbeteiligung an der Gasag in Frage kommt. Dafür müssten die bisherigen Eigentümer Anteile abtreten. Insbesondere Engie ist dazu aber offenbar nicht im erforderlichen Umfang bereit.