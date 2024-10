Ein Erdbeben hat am Freitag zur Mittagszeit Teile Süd-Brandenburgs erschüttert. Das Beben um 12.50 Uhr hatte nach Daten des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz eine Stärke von 3,2 und war damit deutlich spürbar, wie die Plattform "t-online" [t-online.de] berichtet.



Das Zentrum lag nahe der 10.000-Einwohner-Stadt Herzberg im Landkreis Elbe-Elster, so die online Plattform niederlausitz-aktuell.de. Über den genauen Ort des Bebens hieß es dort, dass es zwischen Herzberg (Elster) und Doberlug-Kirchhain in einer Tiefe von 21 Kilometern lag.

Anwohner im Landkreis Elbe-Elster spürten es demnach deutlich.