Nach zwei Demonstrationen von Linken und Rechten am Samstag in Berlin-Marzahn meldet die Polizei zahlreiche Festnahmen und mehrere Gewaltvorfälle. Insgesamt seien 39 Menschen vorübergehend festgenommen worden, im Anschluss seien elf Strafverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Eine Neonazi-Demonstration unter dem Titel "Gegen Linkspropaganda und Lügen der Antifa" startete um kurz nach 15 Uhr am Otto-Rosenberg-Platz und begab sich zum Startpunkt einer von der linken Szene organisierten Demo unter dem Titel "Patriarchat sterben lassen – Antifaschisten kämpfen". Die Protestzüge liefen anschließend mit einem Abstand von etwas 100 Metern hintereinander her, beschreibt die Polizei. An der Neonazi-Demonstration sollen rund 100 Personen teilgenommen haben, die linke Demonstration bestand in der Spitze aus bis zu 1.300 Personen.