Arno Nym Berlin Dienstag, 22.10.2024 | 07:15 Uhr

Das ist das grundsätzliche Problem. Eigentlich fing es mit Merkels "Wir schaffen das" an. Aufnehmen ja, Integration? Egal!



Wer hier her kommt und dauerhaft Schutz sucht, sich aber nicht integrieren will, sondern unser System ablehnt oder gar die Regeln bricht und Straftaten begehrt, der muss sofort Platz machen für Menschen, die unsere Hilfe wirklich brauchen.



Unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir können die Welt nicht in Deutschland retten. Integration muss gefördert und gefordert werden. Junge Menschen können wir ja eigentlich gebrauchen in Deutschland.