Zahlreiche Festnahmen und Strafanzeigen bei Pro-Palästina-Demo in Charlottenburg

So 20.10.24 | 15:49 Uhr

Bei einem Aufzug pro-palästinensischer Demonstranten am Samstagnachmittag in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei 57 Menschen vorübergehend festgenommen, wie das Polizeipräsidium am Sonntag mitteilte. Unter anderem hätten vermummten Menschen Ausrufe "mit strafrechtlich relevantem Inhalt“ skandiert.

Zudem hätten einige Demonstranten Polizisten angegriffen und seien deshalb festgenommen worden. Auch ein von der Polizei eingesetzter Dolmetscher sei angegriffen worden, hieß es weiter in der Mitteilung. Insgesamt bis zu 1.000 Menschen nahmen demnach an dem Aufzug teil.