Wenn der 1. FC Union am Sonntag im hohen Norden bei Holstein Kiel zu Gast ist, wollen die "Eisernen" nach mehr als acht Monaten wieder einen Bundesliga-Auswärtssieg einfahren. In Audio-Vollreportage und Liveticker können Sie das Duell verfolgen.

Rund acht Monate - genauer gesagt 246 Tage - sind vergangen, seitdem der 1. FC Union Berlin zum bislang letzten Mal einen Auswärtssieg in der Bundesliga feiern konnte. Am 17. Februar gewannen die Eisernen in der Vorsaison mit 1:0 bei der TSG Hoffenheim - seitdem warten die Köpenicker auf einen Dreier in der Fremde.