Urteil wegen Tötung eines Koks-Taxi-Fahrers am Montag erwartet

Das Urteil im Prozess um einen getöteten Drogenkurier in Gosen (Oder-Spree) wird am Montag am Landgericht Frankfurt (Oder) erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für den 32 Jahre alten Angeklagten aus Berlin eine lebenslange Haftstrafe.

Laut Anklage soll der 32-Jährige im September vergangenen Jahres einen 21 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer in dessen Auto erstochen und anschließend das Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten neben der lebenslangen Haftstrafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit könnte er nicht nach 15 Jahren Haft entlassen werden.