Das deutsch-kanadische Unternehmen will in Guben ab 2027 Lithiumhydroxid unter anderem für E-Auto-Batterien herstellen. Die Projektkosten liegen bei rund 800 Millionen Euro.

Gleichzeitig widersprach Rock Tech Spekulationen, laut denen das Vorhaben in Guben noch in Gefahr sei. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", so ein Sprecher. Das Unternehmen werde das Vorhaben umsetzen. "Nach Abschluss der Finanzierung werden wir voraussichtlich Anfang 2025 mit dem Bau des Konverters beginnen", so der Sprecher weiter. Schon während der Bauphase will Rock Tech Teile der Anlage hochfahren.

Erhoffte Fördermittel vom Bund in Höhe von rund 200 Millionen Euro gibt es wegen der angespannten Haushaltslage nicht. Eine Zusage vom Land über 90 Millionen Euro läuft zum Jahresende aus.