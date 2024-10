Für Kluge war es der dritte Titel im populären Zweier-Mannschaftsfahren. Zuvor hatte er mit seinem langjährigen Partner Theo Reinhardt 2018 und 2019 triumphiert. In Kopenhagen war Reinhardt dieses Mal nicht dabei, stattdessen sprang der 22-jährige Teutenberg ein und überzeugte auf Anhieb.

"Es war mal wieder unerwartet. Dass wir am Ende den Titel sogar überlegen gewinnen, habe ich vor zwei Tagen nicht geglaubt. Wir haben unseren Plan 1:1 umsetzen können", sagte Kluge und ergänzte: "Tim hat sich heute das Herz rausgefahren und gehalten, wo wir hinwollten - jung und ungestüm." Ein Teil des Titels gehe aber auch an Theo Reinhardt, "mit dem ich bis Olympia viel Zeit in diesem Jahr verbracht habe", so Kluge.