Polizei entdeckt Sprengstoff in Auto in Cottbus

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Montag in Cottbus Sprengstoff in einem Fahrzeug entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Demnach wollte eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht in der Innenstadt das Auto kontrollieren. Der 45 Jahre alte Fahrer konnte zunächst flüchten, wurde aber später festgenommen.



"In der Wernerstraße an der Ecke zur Karl-Liebknecht-Straße fuhr der Fahrer gegen einen parkenden PKW und flüchtete zu Fuß nach dem Crash", heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Süd. Als die Polizisten ins Auto geschaut haben, fanden sie dort "sprengstoffverdächtige Eigenlaborate".