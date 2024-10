"Wir haben eine Fähre früher erwischt. Ich hatte Glück - nur Tim musste zur Doping-Probe", sagte Kluge. Zeit, um mit Mannschaftskollegen, Betreuern oder Offiziellen in der Ballerup Super Arena auf seinen dritten WM-Erfolg im Madison anzustoßen, war so natürlich nicht. Dass seine Familie den Titel in der dänischen Hauptstadt in der ersten Reihe miterleben und mitfeiern konnte, reichte dem Weltmeister aber vollkommen aus. "Ich bin mega froh, dass sie hier waren. Wir haben am Samstag einen Familien- und Urlaubstag auf Leihrädern in Kopenhagen verbracht – das war wahrscheinlich eine sehr gute Vorbereitung für Körper und Geist", erklärte ein glücklicher Kluge.

Roger Kluge hat in Kopenhagen seine achte WM-Medaille gewonnen. 2008 stand er erstmals auf dem Podium. Bei seiner WM-Premiere vor 16 Jahren in Manchester gewann er zusammen mit dem Kolkwitzer Olaf Pollack Silber im Madison und Bronze im Scratch.

Der Brandenburger war mit einem soliden achten Platz am Freitag im Punktefahren in die WM eingestiegen. Tim Torn Teutenberg, der auch zum deutschen Bronze-Vierer in Ballerup gehörte, belegte am Samstag ebenfalls Platz acht im Bahn-Mehrkampf Omnium. Nur wenig deutete darauf hin, dass Kluge/Teutenberg in den Kampf um die Medaillen im Zweier-Mannschaftsfahren eingreifen könnten. Doch das neu zusammengestellte Duo – Kluges Standardpartner Theo Reinhardt verzichtete nach seinem schweren Sturz bei Olympia noch auf eine WM-Teilnahme – präsentierte sich dann im 200-Runden-Rennen fast dominant. Zwei Rundengewinne und zehn Platzierungen in den Sprint-Wertungen ergaben 76 Punkte und brachten schon vor der Schlusswertung einen überlegenen Sieg vor Belgien (60) und Gastgeber Dänemark (59) ein.

"Roger hatte vorher einen Plan gemacht und genau das haben wir gemacht. Er ist taktisch einfach brillant. Mit ihm zu fahren, macht einfach Spaß", freute sich Tim Torn Teutenberg nach dem ersten WM-Titel seiner Karriere. Kluge gab die Komplimente zurück, dachte aber im Moment des Triumphes auch an Partner und Freund Theo Reinhardt. "Ein Teil des Titels geht aber auch an Theo, mit dem ich bis Paris viel Zeit in diesem Jahr verbracht habe und der diesen Sieg mit vorbereitet hat", so Kluge.