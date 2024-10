Eine Firma aus Eberswalde wandelt menschliche Ausscheidungen in nährstoffreichen Dünger um. Nun wurde die erste vollautomatische Recyclinganlage Deutschlands in Betrieb genommen. Die macht aus Kot Humus und aus Urin Flüssigdünger.

Das Unternehmen Finizio aus Eberswalde (Barnim) sammelt auf Festivals die "Rohstoffe" Kot und Urin in Trockentoiletten auf und stellt daraus in einer neuen Recyclinganlage Dünger her. Noch auf den Festivalgeländen werden die Hinterlassenschaften in flüssig und fest getrennt. Beide Materialien werden anschließend in zwei unterschiedlichen Prozessen weiterverarbeitet und von Krankheitserregern und Medikamentenrückständen befreit.

Aus den so gewonnenen Substanzen wird auf dem Gelände der Kreiswerke Eberswalde Dünger hergestellt. Für die Verarbeitung des Kots ist "Tina the Turner", eine Wendemaschine, verantwortlich, die vollautomatisch durch die sogenannten "Humusregale" fährt. Dabei durchwühlt sie einen länglichen Haufen aus Grünschnitt, Tonmineralien und Kot. Dank ihrer Arbeit werden die Bakterien im Haufen mit Sauerstoff versorgt. In sechs bis acht Wochen kann sie so aus dieser schwarzen Mischung wertvollen Humusdünger für die Landwirtschaft herstellen.