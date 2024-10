Wer in Berlin die Fahrschule absolviert, muss teilweise Monate auf seine Fahrprüfung warten. Es fehlen Fahrprüfer. Das Problem ist dem Senat bekannt, beheben konnte er es bislang nicht. Das liegt unter anderem an strengen Bundesgesetzen.

Fahrschüler Kevin Brinkmann ist in den letzten Zügen seiner Fahrschulzeit. Fast 15 Fahrstunden hat er schon absolviert, er ist langsam gut genug für die Prüfung. Nicht mehr lange also bis zum Führerschein - sollte man meinen. Stimmt aber nicht, denn schon jetzt stellt sich der junge Mann auf lange Wartezeiten nach der Anmeldung zur Prüfung ein.

Tausende Menschen warten in Berlin auf einen Termin für die Fahrprüfung. Der Rückstau ist in der Corona-Pandemie aufgelaufen und konnte bisher nicht abgebaut werden. Prüfer von der Bundeswehr und Termine an Samstagen sollen nun entlasten.

Auch sein Fahrlehrer Musa Kurt ist unzufrieden mit der Situation. Es sei inzwischen "ein Kampf", einen Fahrprüfungstermin für seine Schüler zu bekommen. "Es ist frustrierend, jedes Mal aufs neue dem Fahrschüler zu erklären, dass das mit dem Prüfungstermin nicht so einfach ist", sagt Kurt. Und denen dann zu vermitteln, dass sie in der Wartezeit weiter teure Fahrstunden buchen sollen, ist ebenfalls keine dankbare Aufgabe. Notwendig seien die aber, denn er wolle ja die Erfolgsquote hoch halten.

Die damalige Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hatte deshalb Ende Januar angekündigt, sich dem Problem annehmen zu wollen. In einem ersten Schritt versucht das Land seitdem mithilfe von Prüfern aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei, den Rückstau abzuarbeiten.

Zudem kündigte Schreiner damals an, vermehrt Fahrlehrer zu -Prüfern umschulen zu wollen. Staatssekretär Johannes Wieczorek sagte am Sonntagabend in der rbb24-Abendschau, inzwischen seien mit dieser Maßnahme 20 Menschen akquiriert worden, die derzeit zu Fahrprüfern ausgebildet würden. Man habe "kräftig geworben" und wolle das auch fortführen, so Wieczorek.

Der Steglitzer Fahrschulinhaber Ihsan Demir glaubt, dass das nicht reichen wird, um die monatelangen Wartezeiten seiner Fahrschülerinnen und Fahrschüler zu verkürzen. "Problematisch ist, dass nicht beachtet wurde, dass viele auch in die Rente gehen. Viele Prüfer hören auf, dementsprechend ist der Effekt nicht sehr groß", sagt er. Die Politik sollte zusätzlich den Berufseinstieg für Prüfer erleichtern. Es seien zu hohe Anforderungen für die Qualifikation notwendig. Schon bei den Fahrlehrern habe es geholfen, die Anforderungen herunter zu fahren. Dort sei der Mangel danach behoben worden.