Der Rundfunkrat des rbb wählt am Freitag in Potsdam eine neue Intendantin. Zur Wahl stehen Heide Baumann und Ulrike Demmer. Eine Findungskommission hatte sie aus dem Feld aller Bewerber ausgewählt. Eine weitere Bewerberin, Juliane Leopold, hatte ihre Bewerbung am Dienstagabend zurückgezogen. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass auch der vierte Bewerber - der Programmdirektor von Radio Bremen, Jan Weyrauch, nicht mehr als Kandidat zur Verfügung steht.

Das Wahlverfahren wird im rbb-Staatsvertrag durch die Paragraphen 16 und 22 geregelt. Demnach gilt der Rundfunkrat als beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der insgesamt 30 Mitglieder anwesend ist.