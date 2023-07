In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Sieversufer in Berlin-Neukölln hat es am Donnerstagabend einen Angriff gegeben, in dessen Verlauf ein Schuss gefallen ist.

Wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen mitteilte, drangen nach bisherigen Erkenntnisses drei Personen gegen 22:30 Uhr in die Wohnung eines Mannes ein und versprühten Reizgas. Durch das Reizgas wurden der 52-jährige Bewohner und seine 51-jährige Ehefrau leicht verletzt, beide wurden ambulant versorgt.