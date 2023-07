Die Gemeinschaftsverpflegung gilt als wichtiger Hebel für die Ernährungswende. Das Kantinenessen soll nachhaltiger und gesünder werden. Auch in Berlin und Brandenburg arbeitet man an der Zukunft der Kantine. Von Jonas Wintermantel

Die Revolution der Gemeinschaftsverpflegung ist in Berlin-Kreuzberg bereits in vollem Gang – im Erdgeschoss der Markthalle Neun, an einer meterlangen Tafel, sitzen Philipp Stierand und Olga Graf von der "Kantine Zukunft". Der Tisch lädt zum Verweilen ein – zum gemeinsamen Essen - und gibt einen ersten Hinweis darauf, worum es hier eigentlich geht. Seit 2019 berät die "Kantine Zukunft" Berliner Küchen-Teams der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung und unterstützt sie bei einer nachhaltigen Transformation.

In der eigenen Trainings-Küche in der Markthalle finden regelmäßig Workshops und Trainings für die Berliner Küchen-Teams statt. Einige von ihnen lächeln den Besuchern von einer Wand freundlich entgegen. Mehrere lebensgroße Fotos von Köchinnen, Köchen und Auszubildenden aus den teilnehmenden Berliner Kantinen hängen hier – von der Stadtreinigung bis zu den Wasserbetrieben.

Olga Graf leitet das Projekt in Brandenburg und hat am Tag zuvor schon mit ersten Interessierten aus diversen Brandenburger Landkreisen gesprochen: "Das Interesse ist groß", sagt sie. "Wir haben Menschen aus Kliniken dagehabt, aus Kitas, Schulen, öffentlichen Betriebsgastronomien und aus einem Studentenwerk. Wir können sagen: Es war auf jeden Fall erfolgreich."

In diesem Jahr startet die "Kantine Zukunft" ihre Arbeit auch in Brandenburg. Das Projekt ist die zentrale Maßnahme der landeseigenen Ernährungsstrategie. Im Doppelhaushalt 2023/24 stehen hierfür 600 000 Euro jährlich zur Verfügung.

Er deutet auf eines der Portraits hinter ihm an der Wand: "Thomas von den Berliner Wasserbetrieben und seine zwei Azubis – die haben keine Probleme, Auszubildende zu finden, weil ihre Küche einen super Ruf hat." Nicht nur Betriebskantinen sind mit dabei – auch Kitas oder Schulen - und Kliniken: die Orte also, an denen eine besonders frische und gesunde Ernährung wichtig ist und wo viel zu oft noch "welke, graue Wurstscheiben" zum Abendbrot gereicht würden.

Nicht nur das Essen soll besser werden, sondern auch die Arbeitsbedingungen in den Küchen. "Es klingt erstmal paradox", sagt Stierand, "aber fürs richtig Kochen braucht man Personal. Das bekommt man, indem man ihnen eine spannende Aufgabe gibt. Das, was sie gelernt haben: Kochen – nicht Tüten aufschneiden und Dosen öffnen."

10 Uhr - Mario Tamme hat seine Schicht fast beendet. Gerade schiebt er die letzten großen Bleche mit Kartoffeln in den Ofen. Tamme ist Küchenchef im Kindergarten Wirbelwind in Alt-Treptow. Hier kocht er mit seinem Team täglich für 260 Kinder. Auch seine Küche wurde von der "Kantine Zukunft" bei der Transformation begleitet. Der Bio-Anteil am Speiseplan wurde von 40 auf 80 Prozent erhöht.

Das Mittagessen für die Kinder ist fast fertig – und heute eher schlicht gehalten: Kartoffeln, Rührei und Salat. Zum Nachtisch: Birnen-Crumble, den Tammes Kollegin gerade noch fertig zubereitet.

Früher hat Mario Tamme in Hotel-Küchen gearbeitet. Die Arbeit in der Kita gibt ihm mehr Spielraum – hier kann er eigenständig den Speiseplan gestalten, wie er sagt: "Ich habe nun die Chance, mit fast 100 Prozent Bioprodukten arbeiten zu dürfen – das geht in der Hotellerie nicht. Es riecht ganz anders, es schmeckt ganz anders, es ist viel intensiver und macht viel mehr Spaß. Das sieht man eben auch an den Leuten, die mit uns arbeiten. Die haben einfach Bock drauf."

In Mario Tammes Speisekammer sind kaum noch Fertig-Produkte zu finden. Brühe in Pulverform fehlt, die wird stattdessen aus Gemüseresten angesetzt. So wird Geld gespart und Abfall vermieden. "Montags haben wir Nudel-Tag. Alles, was an Nudeln überbleibt, nehmen wir und machen daraus mit frischem Bio-Gemüse vegane Bratlinge", sagt Tamme. "Müll haben wir eigentlich kaum noch."