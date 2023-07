Innenminister Stübgen verteidigt aufwändige Wildtiersuche in Kleinmachnow

Die Sicherheit der Bevölkerung habe "oberste Priorität", so Stübgen. Nach den ersten Hinweisen habe man nicht ausschließen können, dass es sich um ein Raubtier handle. "Es wäre auch nicht das erste gefährliche Tier gewesen, das in unserer Region ausgerissen ist", sagte der Innenminister. Er danke allen beteiligten Einsatzkräften.

Etwa 30 Stunden lang wurde in Berlin und Brandenburg nach einer Löwin gesucht, hunderte Polizisten waren im Einsatz. Am Freitag wurde Entwarnung gegeben. Das Tier sei höchstwahrscheinlich ein Wildschwein, sagen Experten.

Nach einem Video von der vermeintlichen Löwin und einer scheinbaren Sichtung durch Einsatzkräfte war in der Nacht zum Donnerstag eine großräumige Suchaktion gestartet worden, die sich bis in den Berliner Süden ausbreitete. Weitere Sichtungen stellten sich im Nachhinein alle als falsch heraus. Am Freitagnachmittag wurde die Suche beendet, nachdem Kleinmachnows Bürgermeister die Ergebnisse einer Analyse des Ausgangsvideos präsentierte und feststellen musste, dass es sich beim gesuchten Raubtier wohl schlicht um ein Wildschwein handelte.

Der Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz hatte gegenüber der "Bild"-Zeitung anschließend die Kosten und die Verhältnismäßigkeit des Großeinsatzes kritisiert. "Bei diesem Einsatz handelt es sich zweifelsfrei um die teuerste Safari, die es in Deutschlands Wäldern je gegeben hat", sagte Teggatz und mutmaßte, der Einsatz könnte mehrere hunderttausend Euro gekostet haben. Offiziell bestätigen ist dies nicht. Das Brandenburger Innenministerium teilte der dpa mit, zu den Kosten noch keine Angaben machen zu können. Der Einsatz sei noch nicht ausgewertet.

Innenminister Stübgen verwies zudem darauf, dass die Polizei vorerst weiterhin mit verstärkten Kräften vor Ort bleibe. Der Umfang werde angepasst, man bleibe aber jederzeit ansprechbar für die Bürger in der Region. Im Laufe des Samstags wird das Ergebnis der Haar- und Kot-Probe erwartet. Die offizielle Warnung vor einem Wildtier ist allerdings bereits seit Freitagnachmittag aufgehoben.