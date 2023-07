"Keine akute Gefährdungslage" - Video aus Kleinmachnow soll Wildschwein zeigen - keine Löwin

Das Video aus Kleinmachnow, das eine Löwin zeigen soll, wurde von zwei Experten begutachtet. Beide seien unabhängig voneinander zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich stattdessen um ein anderes Wildtier handeln soll.

Die Polizei hat auf der Suche nach einer mutmaßlichen Löwin Entwarnung gegeben. Sie stellt ihre Suche im Gebiet Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) ein. Es gebe im geprüften Gebiet keine ernstzunehmenden Hinweise auf die Existenz einer Löwin oder eines anderen Raubtiers, sagte Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) am Freitag. Eine erneute Analyse des am Donnerstag viral gegangenen Sichtungsvideos durch zwei Experten hat demnach ergeben, dass es sich höchstwahrscheinlich nur um ein Wildschwein handelt - und nicht um ein Raubtier oder eine Löwin.

Es bestehe daher "keine akute Gefährdungslage", sagte der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert: "Alle Hinweise führten ins Leere." Weiter sagte der Bürgermeister: "Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist." Daher sei die aktive Suche am Freitagmittag eingestellt worden. Dies sei in Absprache mit der Polizei so entschieden worden, sagte der Bürgermeister weiter. Die Beamten blieben aber wachsam und seien bei Änderungen der Lage jederzeit imstande, in den Einsatz zurückzukehren. Auch die Behörden und die Polizei im benachbarten Berlin teilten diese Einschätzung, sagte er.

Wildtierexperte skeptisch

Der Berliner Wildtierexperte Derk Ehlert war zuvor bereits skeptisch, dass es sich bei dem gesuchten Tier tatsächlich um eine freilaufende Löwin handele. Er könne auf dem im Internet kursierenden Video nur zwei Wildschweine erkennen, die von links nach rechts laufen, sagte er am Freitagmorgen im rbb24 Inforadio. Ihn machte stutzig, dass keine Spuren gefunden werden konnten. "Grundsätzlich kann ein Löwe nicht einfach weg sein, auch so eine Löwin nicht. Sie hinterlässt Spuren", so Ehlert weiter. "Es ist schon sehr auffällig, dass an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist."

"Locker behaarter Quaste schließt eine Löwin aus"

Auch der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Berlin, Rainer Altenkamp, war schon vor der Entwarnung überzeugt, dass es sich bei dem gesuchten Raubtier südwestlich von Berlin um ein Wildschwein handelt. "Schon der kurze, herabhängende Schwanz mit etwa zehn Zentimeter langer, locker behaarter Quaste schließt eine Löwin aus", sagte der Wildtier-Experte mit Blick auf die gesichteten Videoaufnahmen. Auch die weiteren erkennbaren Merkmale, zum Beispiel der runde Rücken und der längliche Kopf, passten sehr gut zu einem Wildschwein und sprächen gegen ein Raubtier, sagte Altenkamp. "Das gesamte Verhalten ist völlig typisch für Wildschweine im urbanen Raum."

Suche begann in der Nacht zu Donnerstag

Die Suche nach dem möglichen Raubtier nahe der südwestlichen Stadtgrenze Berlins begann in der Nacht auf Donnerstag. Ausgelöst wurde sie durch ein Video, auf dem eine Löwin vermutet wurde. Der Videoschnipsel machte am Donnerstag die Runde durch die sozialen Netzwerke. Die Ermittlungsbehörden schätzten das Video als echt ein. Polizisten gaben nach Angaben einer Behördensprecherin an, ebenfalls ein Wildtier "gesichert" gesehen zu haben. An der Suche beteiligt waren neben Dutzenden Polizisten auch Veterinärmediziner und der Berliner Stadtjäger. Die Beamten waren teils mit Maschinenpistolen und Schutzschilden unterwegs.

Zu Beginn der Suche hieß es noch, die Löwin sei gesehen worden, wie sie ein Wildschwein erlegte. Doch auch die Überreste dieses Tiers konnten nicht gefunden werden. "Ich jage zufällig in der Region selbst und ich weiß, dass die Jäger dort sehr gute Hunde haben. Es ist völlig undenkbar, dass die Hunde nichts gefunden haben, wenn dort tatsächlich ein Wildschwein zerlegt wurde", sagte Achim Gruber, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Tierpathologie in Berlin, dazu am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn dort eine Löwin ein Wildschwein zerkaut hätte, dann hätten die Hunde etwas gefunden."