Liveticker zur freilaufenden Löwin: Raubtier möglicherweise in Berlin-Zehlendorf

Do 20.07.23 | 16:08 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Kleinmachnow eine freilaufende Löwin gesichtet. Die Polizei sucht nach dem Tier, bisher ist es aber noch nicht gefunden. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Liveticker. Das rbb Fernsehen sendet um 20:15 Uhr ein Spezial zum Thema.

Nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse Agentur soll der Königsweg in Berlin-Zehlendorf weiträumig abgesperrt worden sein. Die Polizei wollte dazu keine näheren Angaben machen, ob dies stimmt und ob die Maßnahme im Zusammenhang mit der Suche nach dem Wildtier steht. Der "Tagesspiegel" (externer Link) berichtet davon, dass das Tier im Umfeld des Waldfriedhofs Zehlendorf gesichtet worden sei, dieser befindet sich direkt am Königsweg.

Die gesuchte Löwin könnte inzwischen auf dem Berliner Stadtgebiet sein. Am Donnerstagnachmittag twitterte die Berliner Polizei: "Das Wildtier könnte sich in Zehlendorf befinden. Unsere Kolleg. stellen ggf. sicher, dass Veterinäre das Tier gefahrlos betäuben können."

Sollte die Polizei das gesuchte Raubtier aufspüren, könnte sich beim Einfangen nochmal kurzzeitig eine gefährliche Situation ergeben. Davor zumindest warnt die Tierärztin Max Hokan von der Umweltstiftung World Wide Fund for Nature (WWF). Der dpa sagte sie: "Wenn man so einen Löwen trifft, fällt der nicht direkt um und schläft ein. Es gibt eine Stressphase, er hat diesen Pfeil im Hintern, wird erst mal losrennen und Radau machen." Abhängig vom Narkosemittel könne diese Phase einige Minuten dauern.

Theoretisch denkbar wäre auch ein Abschuss der gesuchten Löwin. "Je nachdem, wie die Situation wahrscheinlich von Tierarzt und Polizei eingeschätzt wird, wird das Tier in solchen Situationen auch erschossen. Dabei muss natürlich die Sicherheit gegeben sein, dass da keine Menschen in der Nähe sind. Das ist auch nicht so einfach", sagt Hokan.

Die freilaufende Löwin sei aus zwei Gründen potenziell besonders gefährlich: Zum einen, weil das Tier nicht in seiner natürlichen Umgebung sei und deshalb unter großem Stress stehe, zum anderen, weil die Löwin vermutlich von Menschen großgezogen wurde. "Das bedeutet, der Mensch ist ihm bekannt und er hat keine Angst vor Menschen. Er ist es gewohnt, Menschen zu sehen", sagt Hokan. Das mache Begegnungen mit dem Tier gefährlicher.