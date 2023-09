Der Bezirk Mitte will mehr Ordnung in das Umfeld des Berliner Hauptbahnhofs bringen und so die An- und Abreise erleichtern.



Für das Abstellen von E-Scootern, E-Rollern und E-Mopeds sollen sechs Abstellflächen eingerichtet werden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch [berlin.de]. Außerdem sollen nicht nur herrenlose Räder und Schrottfahrräder öfter überprüft, sondern auch etwa 140 neue Fahrradstellplätze eingerichtet werden.