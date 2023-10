Silvesterparty am Brandenburger Tor soll erstmals Eintritt kosten

Corona führte zu einer Partypause, im vergangenen Jahr dann fiel die erste Silvesterfeier am Brandenburger Tor seit Pandemiebeginn eher bescheiden aus. Das soll sich mit einem neuen Veranstalter ändern. Der will die Besucher zahlen lassen.

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor soll in diesem Jahr wieder größer ausfallen und Eintritt kosten. Wie eine Sprecherin des neuen Veranstalters, der Deutsche Entertainment AG (DEAG), am Dienstag sagte, müssen Besucherinnen und Besucher zehn Euro für die Feier zahlen. Die Tickets würden personalisiert.

Laut einem Bericht der "B.Z." soll der Ticketvorverkauf in etwa drei Wochen starten. Unter anderem soll mit den Eintrittsgeldern das Sicherheitskonzept finanziert werden. Das soll mehr als 250.000 Euro kosten, teilte Konzertveranstalter Peter Schwenkow mit, der im letzten Moment zusagte, das Großevent auszurichten.