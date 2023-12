14-Jähriger nach Randale in Berlin-Kreuzberg festgenommen

In Berlin-Kreuzberg hat am Freitagabend eine Gruppe von etwa 20 Leuten randaliert. Ein 14-Jähriger wurde festgenommen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden in der Friedrichstraße nahe des Mehringplatzes immer wieder Feuerwerkskörper gezündet. Außerdem wurden Müll und Mülltonnen in Brand gesteckt.