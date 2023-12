Flugverkehr am BER hat sich normalisiert

Nach stundenlangen Verzögerungen am Samstag

So 24.12.23 | 11:33 Uhr

Bis zu acht Stunden Geduld brauchten Fluggäste am Samstag vor Weihnachten am Flughafen BER. Die Verzögerungen hatten mehrere Ursachen: Personalengpässe, technische Ausfälle und das Wetter. Am Heiligabend hat sich die Lage normalisiert.