Bei einem Autounfall am Montagnachmittag in Berlin-Charlottenburg sind fünf Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Laut Darstellung der Polizei fuhr ein 60-Jähriger gegen 17:10 Uhr alleine in seinem BMW die A100 in Richtung Seestraße entlang. An der Ausfahrt Beusselstraße fuhr er ab und bog links in Goerdelerdammbrücke ab. Dort stieß er mit dem Mercedes einer von links kommenden 41-jährigen Fahrerin zusammen, in ihrem Wagen saßen noch drei weitere Menschen. Sie soll bei Rot auf die Kreuzung gefahren sein.