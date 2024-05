Bei einer Auseinandersetzung am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Dienstag ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Poilizei am Dienstag mit. Durch einen Angriff mit einem Kettenschloss sei der 41-Jährige so schwer am Kopf verletzt worden, dass er auf die Intensivstation eines Krankenhauses kam.